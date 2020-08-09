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يمتلكون ضربة البداية.. الهجرة: ننتظر مشاركة إيجابية من المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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شيرين عادل
قالت مها سالم، المتحدث الرسمى لوزارة الهجرة، إن الوزارة استعدت وقامت بجهد كبير فى تشجيع المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الشيوخ خاصة فى ظل أزمة كورونا. 

وأوضحت المتحدث الرسمى لوزارة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الوزارة تنتظر مشاركة ايجابية حيث إن المصريين بالخارج هم من يمتلكون ضربة البداية فى كافة الاستحقاقات الانتخابات الماضية.

وأشارت إلى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد بثت فيديو مؤخراً شرحت خلاله خطوات إدلاء المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ.

وتابعت مها سالم، بوجود غرفة عمليات لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة لتلقى رسائل المواطنين أو استفسارات بالخارج عبر صفحات البريد الالكترونى والخط الساخن . 

وقد انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في 140 بعثة دبلوماسية في الخارج لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدًا.
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