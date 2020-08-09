لأسباب صحية.. استقالة الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي

قالت شركة ميتسوبيشي إن أوسامو ماسكو، رئيس مجلس إدارة الشركة، قدم إستقالته لأسباب صحية، على أن يتولي المنصب بدلا منه تاكاو كاتو بشكل مؤقت، دون أن تقول الشركة أي تفاصيل.





وأكدت الشركة أن أوسامو ماسكو سيظل يعمل في الشركة اليابانية ولكن بصفته " مستشار خاص"، على الرغم أن ميتسوبيشي واجهت فضيحة كبيرة في عام 2016 تحت قيادته وعمله في الشركة، حيث تم الكشف عن مبالغتها في تقدير صرفية وقود ببعض طرازاتها، في حين أنه تم التحقيق مع مهندس الشركة لانهم كانوا يتعرضون لضغط منذ سنوات.





جدير بالذكر أن ميتسوبيشي هي احد أهم أضلاع التحالف مع رينو، و نيسان ، ومع ذلك في حين تواجه جميع أطراف التحالف حاليا مشاكل مالة تفاقمت بسبب الانخفاض العالمي للطلب على السيارات الجديدة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.



