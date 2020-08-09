فرقة عبدالحليم نويرة تحيي حفلاً غنائياً في دار الأوبرا.. اليوم

تحيى فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، حفلاً غنائياً جماهيرياً، اليوم الأحد، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل.





وتطبق مسارح الأوبرا كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافةـ بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول.





‎يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎