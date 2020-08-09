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رياضة

أسوان ضيفا على مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:35 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عبدالله هشام
يحل فريق أسوان ضيفا على منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أملا في الخروج من المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني . 

علي جانب اخر يحاول فريق أسوان بقيادة أحمد كشري المدير الفني تحقيق مركز أفضل في مسابقة الدوري والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط مبكرا . 

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 14 نقطة .
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