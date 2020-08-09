أسوان ضيفا على مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري اليوم

يحل فريق أسوان ضيفا على منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز .





ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أملا في الخروج من المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني .





علي جانب اخر يحاول فريق أسوان بقيادة أحمد كشري المدير الفني تحقيق مركز أفضل في مسابقة الدوري والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط مبكرا .





ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 14 نقطة .