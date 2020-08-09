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أخبار البلد

السلام والتنمية تصدر دليل المتابعة الشعبية لانتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، دليلًا تدريبيًا عن "المُتابعة الشعبية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري"، والذي يحتوي على مادة علمية متخصصة بمفهوم المُتابعة وقواعدها وشروطها والقوانين التي تنظمها، مع توضيح الإطار العام المُنظم لانتخابات مجلس الشيوخ، وصولًا إلى مفهوم المُتابعة الشعبية وتوضيح أهميتها وطريقة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ليتحول الناخب إلى مُتابع ومُقيم لعملية الانتخابات في نفس الوقت.

ويرى أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، أن أعمال المُتابعة لا تقتصر على منظمات المجتمع المدني، بل ينبغي أن يتحول المواطن نفسه من ناخب إلى مُتابع للعملية الانتخابية، بما يحقق مفهوم المُتابعة الشعبية، حيث يعتبر الاعتماد على الناخبين هو جوهر فكرة المُتابعة الشعبية على الانتخابات، وذلك من خلال تحويل الناخب من مجرد مصوت في العملية الانتخابية إلى مُتابع ومُقَّيم، ومن ثم تخطي حاجز السلبية وممارسة دور مجتمعي فاعل.

وأوضح فوقي، أن الدليل يكشف عن آلية مُتابعة الانتخابات وفقًا للقوانين المُنظمة للعملية الانتخابية بكل مراحلها، وذلك منذ فتح باب الترشح وحتى الإعلان عن نتائج فوز المترشحين. كما يركز الدليل على فكرة تأهيل الناخب ليكون مُتابعا للانتخابات، سواء من حيث رفع الوعي بمعايير الانتخابات النزيهة أو تمكين الناخبين من آليات الشكوى، ثم تقييم العملية الانتخابية بشكل منهجي.

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