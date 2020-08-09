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أخبار البلد

المصرية لحقوق الإنسان تبدأ اليوم متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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اماني نوار
تبدأ غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عملها، اليوم، السبت، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبلين 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وأهابت المنظمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج فى حالة وجود أى شكوى التواصل مع غرفة العمليات عبر وسائل التواصل المعلن عنها حتى تستطيع المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وهى 002023636811– 002023620467
موبايل – واتساب 01002226341
Email [email protected]
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