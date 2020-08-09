المصرية لحقوق الإنسان تبدأ اليوم متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج من 9 إلى 12 أغسطس وتحت إشراف قضائي .. 7 مستندات مطلوبة للترشح .. واجراءات مشددة لمواجهة كورونا