مشروع بحثي بجامعة بنها عن الخرسانة المنفذة كحل جديد للرصف.. صور

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن نجاح فريق بحثي من كلية الهندسة بشبرا من تصميم عناصر خرسانية مختلفة لعمل خرسانة منفذة تستخدم في أعمال الطرق لحمايتها من السوائل وخصوصا تجمعات مياه الأمطار.





من جانبه أشار الدكتور طه عوض الله الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا والباحث الرئيسي للمشروع إلى أنه يمكن الاستفادة من قش الارز والقمح كمواد بناء بديلة لمادة الاسمنت بعد إعادة تدويرها.





وأشار عوض الله الى ان ذلك له مردود ايجابي علي المستوى القومي من خلال تأثيره الاقتصادي والبيئي والحفاظ علي شبكات الطرق والبنية التحتية.





وأكد الباحث أن مجال تطبيق مخرجات المشروع في مواقف السيارات والشوارع وحواف الطرق والساحات والممرات والمناطق الترفيهية.





واضاف انه تم إيداع طلب براءة اختراعه باكاديمية البحث العلمي مخرجات المشروع وأنه جار نشر أكثر من مقالة علمية بالمجلات الدولية المتخصصة.





جدير بالذكر أن هذا المشروع هو ممول من صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة.