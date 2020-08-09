الجيزة تستعد لانتخابات الشيوخ.. تجهيز 1046 لجنة فرعية و541 مركزا انتخابيا.. والمحافظ يضع 10 تكليفات لإنجاح عملية التصويت

على مدار الأيام الماضية لم تتوقف محافظة الجيزة عن تكثيف استعداداتها لإجراء انتخابات لمجلس الشيوخ، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والتي تُعد أول انتخابات لمجلس الشيوخ الذي نصت على إنشائه التعديلات الدستورية المصرية 2019 بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم.

الجيزة التي تعد إحدى أكثر محافظات الجمهورية من أعداد من لهم حق التصويت في الاستحقاقات الانتخابية وفقا لقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الجيزة، 5 ملايين و689 ألفا و401 مواطن، وهو ما حتم على السلطات التنفيذية في محافظة الجيزة ضرورة الاستعداد لاستقبال تلك الأعداد، خاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا التي تجتاح جميع دول العالم.

1046 لجنة فرعية و536 مقرا انتخابيا

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، نظرا لارتفاع أعداد من لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الجيزة، فإنه سيتم استقبال الناخبين في 1046 لجنة فرعية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، و536 مقرا انتخابيا بالمدارس ومركز الشباب.

ونظرا لظروف جائحة كورونا التي تتعرض لها البلاد، والتي تعد تلك لانتخابات أول انتخابات تجرى فيها، فأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث بما يراعي التباعد الاجتماعي بين الناخبين.

اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في اللجان

وتأكيدا على أهمية تلك الإجراءات الاحترازية، عملت محافظة الجيزة – وفقا للتصريحات الرسمية - على تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

ووفقا للتعليمات التي أكد عليها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات المعنية، للتأكيد على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

تكليفات واجبة النفاذ

وكلف محافظ الجيزة بتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

ونظرا للظروف العامة التي تجرى فيها تلك الانتخابات، باعبارها أول انتخابات تشهدها البلاد في ظل أزمة جائحة كورونا، كلف محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، مؤكدا أنه سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجة إليها على مدار أيام الانتخابات.

دعوة الناخبين للمشاركة

وشدد محافظ الجيزة على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، إلى جانب الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى في توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية وظهور محافظة الجيزة في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

ودعا المواطنين إلى المشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.