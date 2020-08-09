وزير شئون المجالس النيابية يكشف لـ صدى البلد تشريعات يصدرها البرلمان قبل انتهائه.. ويؤكد: عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تكرس الديمقراطية

- وزير شئون المجالس النيابية:
- الإيجار القديم والأحوال الشخصية يخضعان للحوار لتحقيق "التوافق المجتمعي"
- عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2019
- البرلمان يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه
- 2021 عام الإنتقال للعاصمة الإدارية
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النظام البرلماني القائم على "الغرفتين" يثري الحياة النيابية، وأنه يسمح بتمثيل أصحاب الخبرات، حيث تزداد مساحة تمثيل المواطنين في المجلسين "الشيوخ والنواب"، قائلا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن "عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية يكرس الديمقراطية".
وحول التنسيق بين مجلسي الشيوخ والنواب خلال المرحلة المقبلة، قال وزير شئون المجالس النيابية: "سيتولى كل مجلس اختصاصاته على أكمل وجه والغرفتين يكملان بعضهما البعض"، موضحا أن اختصاصات مجلس الشيوخ المنصوص عليها في الدستور ستؤدي في النهاية إلى خروج القوانين في أحسن صورة، بما يثرى الحياة النيابية.
وحول مسمى الوزارة الجديد بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، قال المستشار علاء فؤاد مسمى الوزارة الجديد هو "وزارة شئون المجالس النيابية"، بدلًا من وزارة شئون مجلس النواب.
وأكد المستشار علاء فؤاد، أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ وتباشر عملها لحين انتخاب مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن حصر الأصول تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقلها، مضيفا: "تقدم 546 موظفا للانتقال من مجلس النواب للشيوخ".
وتابع: "قامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجار الآن تسكين الموظفين".
جدير بالذكر أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2019، والذي أعاده مجددا للحياة السياسية.
جدير بالذكر أيضا أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ، والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، وممثل لوزارة المالية.
في سياق آخر، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الشيوخ سيكون مقره بالمقار التي كانت خاصة بمجلس الشورى الملغي والتي آلت إلى مجلس النواب وسينعقد في قاعة الشورى.
وحول موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قال وزير شئون المجالس النيابية، في تصريحات خاصة: "الانتقال للعاصمة الإدارية كان محددا له شهر يونيو 2020، ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد تم إرجاء الأمر حتى 2021 وسيتم هذا الأمر في التوقيت المحدد".
في سياق متصل، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تأخر إصدار بعض التشريعات مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجارات القديم، يرجع لخضوعها للحوار المجتمعي الواسع الذي يضم جميع الأطراف قبل إصدارها بما يجعلها تحظى بتوافق مجتمعي كامل على أرض الواقع، نظرا لأبعادها الاجتماعية.
وأضاف المستشار علاء فؤاد أن الدراسات مستمرة والحوار المجتمعي أيضا بغرض واحد وهو خروج التشريعات بصورة توافقية ترضي جميع الأطراف عبر خلق حالة من التوافق الكامل حولهم قبل إرسالهم للبرلمان.
وقال وزير شئون المجالس النيابية إن كلا من قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم تتم دراستهم من جانب الحكومة وتم عقد لجان مناقشة مع القانونيين، موضحا أن هناك توابع اجتماعية وأسرية وأمنية لهذه التشريعات الهامة.
وأضاف: "قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة، أما قانون الإيجارات القديم يخضع للدراسات المستفيضة، خاصة أن قانون الإيجار القديم يتعلق بأنواع كثيرة من العقارات".
وأوضح وزير شئون مجلس النواب: "إننا بدأنا بالعقارات المستأجرة لأشخاص اعتبارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وقدمت الحكومة مشروعًا يعالج هذا الأمر".
وكشف المستشار علاء فؤاد عن أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، حيث لفت إلى التشريعات التي يصدرها مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير وهي "قانون العمل الجديد، وتشريع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقانون الجمارك وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتقسيم الدوائر لمجلس النواب، و قانون الرسوم التوثيق والشهر وتشريع حماية وتنمية البحيرات".
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الفصل التشريعي الأخير للبرلمان شهد تنسيقا كاملا بين الحكومة ومجلس النواب، والجميع قام بدوره على أكمل وجه بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين.
وحول العلاقة بين البرلمان والحكومة، قال وزير شئون المجالس النيابية: "مجلس النواب كان داعما للحكومة بالتشريعات التي أصدرها.
وأضاف: "البرلمان لم يتخل أبدا عن دوره الرقابي بجانب الدور التشريعي"، موضحا أنه مارس رقابة فعلية على الحكومة من خلال الأدوات الرقابية المختلفة ومنها الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة وغيرها.
وتابع: "مجلس النواب شهد مناقشات عامة وبيانات عاجلة حول عدد كبير من القضايا التي تهم المواطنين والرأي العام بحضور الوزراء المختصين، الذين حرصوا على الحضور وقاموا بالرد على جميع الأدوات التي تقدم بها النواب والتي استمرت لساعات طويلة".
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أنه رغم أن البرلمان يساند الحكومة، إلا أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2019، موضحا أن الأجندة التشريعية كانت متخمة بالتشريعات التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب وأن البرلمان والحكومة أنجزا الكثير من هذه التشريعات المهمة.