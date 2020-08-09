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أخبار البلد

محمد فايق: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني واستحقاق دستوري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى، باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان. 

ودعا فايق جموع الشعب المصري في الداخل والخارج ممن له حق التصويت، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم وغدًا 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وبالداخل يومي 11و12 أغسطس الجاري.

وشدّد رئيس المجلس علي أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأضاف رئيس المجلس: "إننا نتابع الانتخابات من خلال غرفة عمل مركزية بالمقر الرئيسي للمجلس متصلة بفروع المجلس بالمحافظات وكذلك من خلال لجان متابعة ميدانية مشكلة من أعضاء المجلس والباحثين للتأكد من تطبيق المبادئ و المعايير المتعارف عليها في الانتخابات الحرة والنزيهة .
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