محمد فايق: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني واستحقاق دستوري

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبرى، باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.





ودعا فايق جموع الشعب المصري في الداخل والخارج ممن له حق التصويت، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت اليوم وغدًا 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وبالداخل يومي 11و12 أغسطس الجاري.







وشدّد رئيس المجلس علي أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.



