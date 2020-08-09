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محافظ بيروت: لا نستبق التحقيقات وننتظر رأي اللجنة المشكلة لمعرفة أسباب الانفجار .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:15 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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شيرين عادل

قال مروان عبود ، محافظ بيروت، إن حادثة انفجار ميناء بيروت لم يكن بالأمر السهل وإنما كان كارثة مدوية أصابت   الشعب اللبنانى . 

وأكد محافظ بيروت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن حادثة انفجار مأرب بيروت نكبة كبيرة أصابت كل بيت لبنانى ومن المنتظر أن  تمتد تداعياتها لسنوات طويلة . 

وأشار إلى أن مظاهرات اللبنانين أمس بالشوارع ناتجة عن غضب واسع بعد الانفجار  خاصة وانه ليس لديهم شئ يخسرونه، لافتا إلى ان الشعب اللبنانى يرى بلده تدمر بعد حادثة الانفجار ولا يعرفون من المتسبب فى ذلك الأمر ، مؤكدأ أنه ليس علينا استباق التحقيقات وننتظر رأي اللجنة المشكلة لمعرفة أسباب الانفجار .

يذكر أن انفجار ضخم بمأرب بيروت وأسفر عن  عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، وحول العاصمة إلى مدينة منكوبة.

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