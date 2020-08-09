AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

هيونداي تعين كلبًا في قسم المبيعات.. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
في واقعة غريبة لاحظ موظفو وكالة هيونداي في البرازيل وقوف كلب، في معرض السيارات يوميًا لأكثر من أسبوع.

كان في البداية الكلب يقف ويتقرب من موظفي المعرض، وبدأوا في تقديم الطعام له ويوم بعد يو بدأ يحضر يوميًا ويقف بجانبهم في صالة العرض.

ومع استمرار وجود الكلب وعلاقة الصداقة القوية التي نشأت بيه وبين والموظفين قرروا أن يقف الكلب في صالة العرض أمام السيارات كموظف لجذب العملاء .

وفي نفس السياق قررت وكالة هيونداي تخصيص بطاقة للكلب والذي يدعى توسكين برايم الأمر الذي لاقى استحسان منظمات حقوق الحيوان بعد انتشار هذه القصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قررت هيونداي تنظيم حملات إعلانية وتسويقية من بطولته ليصبح هذا الكلب هو الأشهر في البرازيل. 

وقررت هيونداي أن تقوم بحملة إعلانية عالمية من بطولة الكلب البرازيلي ، وسيتم تخصيص جزء من أرباح الشركة لصالح مراكز رعاية الحيوان  في البرازيل ودعت هيونداي باقي معارض السيارات في المدينة لتبني هذه الفكرة.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل يحول كلبه الضخم إلى باندا ليرفع سعره.. شاهد

هيونداي hyundai تعلن تفعيل خدمة بيع السيارات أونلاين

نصحوها بالابتعاد عنه.. سيدة تنقذ كلبا وتنشر صوره والمفاجأة في رد أصدقائها.. صور

شاهد... رجل يعذب كلبا بعد سحله من عنقه بسيارته

كاد يصاب بالعمى.. كلب يجري عملية تجميل لإزالة الدهون الزائدة بوجهه

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9-8-2020.. فيديو

مش وقت أهلي وزمالك.. أحمد شوبير: خالد الغندور في محنة مرض ويحتاج إلى الدعاء.. شاهد

8 كلمات تحميك وتحفظك حتى تعود إلى منزلك

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الأحد 9-8-2020

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

هل يجوز خلع الحجاب أمام أولاد عمي أو خالتي؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية فاروق فلوكس.. أسباب استئصال المرارة

بسبب جلسة مانيكير.. مصابة بـ كورونا تعرض حياة موظفي مركز تجميل للخطر

بعد دخوله في غيبوبة .. أعراض مرض مصطفى حفناوي