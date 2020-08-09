هيونداي تعين كلبًا في قسم المبيعات.. صور

في واقعة غريبة لاحظ موظفو وكالة هيونداي في البرازيل وقوف كلب، في معرض السيارات يوميًا لأكثر من أسبوع.





كان في البداية الكلب يقف ويتقرب من موظفي المعرض، وبدأوا في تقديم الطعام له ويوم بعد يو بدأ يحضر يوميًا ويقف بجانبهم في صالة العرض.





ومع استمرار وجود الكلب وعلاقة الصداقة القوية التي نشأت بيه وبين والموظفين قرروا أن يقف الكلب في صالة العرض أمام السيارات كموظف لجذب العملاء .





وفي نفس السياق قررت وكالة هيونداي تخصيص بطاقة للكلب والذي يدعى توسكين برايم الأمر الذي لاقى استحسان منظمات حقوق الحيوان بعد انتشار هذه القصة على مواقع التواصل الإجتماعي.





ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قررت هيونداي تنظيم حملات إعلانية وتسويقية من بطولته ليصبح هذا الكلب هو الأشهر في البرازيل.





وقررت هيونداي أن تقوم بحملة إعلانية عالمية من بطولة الكلب البرازيلي ، وسيتم تخصيص جزء من أرباح الشركة لصالح مراكز رعاية الحيوان في البرازيل ودعت هيونداي باقي معارض السيارات في المدينة لتبني هذه الفكرة.



















