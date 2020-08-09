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محلل سياسى لبنانى: الحرب الأهلية فى لبنان قضت على 450 ألف شاب.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:46 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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شيرين عادل
قال أحمد الغز، محلل سياسى لبنانى، إن حجم الدمار الذى نتج عنه انفجار مأرب بيروت هو كارثة وفاجعة كبرى للشعب اللبنانى. 
 
وأكد الغز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز،  أن الشعب اللبنانى عاش سنوات من النزاعات المستمرة ولم يكن بقدرته استقبال أسوأ من ذلك. 

وأشار محلل سياسى لبنانى، إلى أنه لم يعد هناك بيت فى لبنان خاليأ من القتلى أو الجرحى خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الحرب الأهلية خلال السنوات الماضية الأخيرة فى لبنان قضت على 450 ألف شاب وقامت بتهجير 2 مليون شاب.

يذكر أن انفجار ضخم بمأرب بيروت هز البلاد مؤخرا، وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، وحول العاصمة إلى مدينة منكوبة.

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