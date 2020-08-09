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أخبار العالم

«الرياض» السعودية: المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني وأنها لا تتأخر في الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة التي تقع في محنة ما، فتسخر لها إمكاناتها كافة، وتهب لمساعدتها حتى تتجاوز محنتها بسلام تام.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد التي جاءت بعنوان ( الخير السعودي)- أن المملكة حددت شكل الدعم بقدر الانفجار وتداعياته على الشعب اللبناني، وبقدر ما يعانيه هذا الشعب منذ أشهر مضت، من مشكلات سياسية واقتصادية لا حصر لها، مشيرة إلى أن المملكة قررت أن تكون مساعداتها في صورة جسر جوي إغاثي على عدة مراحل.

وأضافت أن جسر المساعدات الجوي إلى لبنان، جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عُرف بمواقفه الإنسانية النبيلة تجاه جميع دول العالم بلا استثناء، وتنطلق هذه المواقف من مبادئ إنسانية راسخة، يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء منذ نشأته على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن واليوم تتبلور هذه المواقف في عمل مؤسسي مستدام، يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يعمل وفق خطط وبرامج متطورة، تستهدف توجيه المساعدات الإنسانية والتنموية إلى مستحقيها حول العالم من دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، مؤكدة أن الدعم السعودي للبنان سوف يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات اللبنانية، لاسيما أن القطاع الطبي اللبناني كان يواجه قبل هذه الكارثة تحديًا كبيرًا آخر في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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