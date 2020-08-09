«الرياض» السعودية: المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن المملكة من أولى الدول التي أعلنت دعمها للشعب اللبناني وأنها لا تتأخر في الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة التي تقع في محنة ما، فتسخر لها إمكاناتها كافة، وتهب لمساعدتها حتى تتجاوز محنتها بسلام تام.





وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد التي جاءت بعنوان ( الخير السعودي)- أن المملكة حددت شكل الدعم بقدر الانفجار وتداعياته على الشعب اللبناني، وبقدر ما يعانيه هذا الشعب منذ أشهر مضت، من مشكلات سياسية واقتصادية لا حصر لها، مشيرة إلى أن المملكة قررت أن تكون مساعداتها في صورة جسر جوي إغاثي على عدة مراحل.



