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أخبار البلد

البرلمان العربي يشارك في متابعة انتخابات الشيوخ بمصر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:15 م
اللجنة الوطنية للانتخابات
اللجنة الوطنية للانتخابات
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أ ش أ
يشارك البرلمان العربى بوفد يضم عددًا من أعضائه من عدد من الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، تلبيةً للدعوة الموجهة له من الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر لمتابعة الانتخابات.

وذكر البرلمان العربى ـ فى بيان اليوم ـ "تأتي مشاركة البرلمان فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، رغم القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصًا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعمًا لجمهورية مصر العربية التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019 م والتي سبق للبرلمان العربي المشاركة في متابعة الاستفتاء عليها، وفي إطار مشاركة البرلمان العربي في متابعة الاستحقاقات كافة بجمهورية مصر العربية ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة".

ووضع البرلمان العربى خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم وفد البرلمان العربى المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز فى القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ومن المقرر أن يقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفده المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.

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