ضبط 3 أطنان برجرو فرانكفورت وسجق معفن بالإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الاسماعيلية ، من ضبط 3 أطنان برجرو فرانكفورت وسجق وكفتة ولانشون منتهى الصلاحية ومفروم دجاج مصنع من هياكل الدجاج.





وقالت مصادر تموينية، إنه لا يجوز فرم هياكل الدجاج ولكنه يفرم هو اللحم المنزوع من الهيكل.





حيث نظّمت حملة مشتركة من مباحث التموين والإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة سيناء ومديرية الطب البيطرى.





تم ضبط مصنع لمصناعات اللحوم ومفروم الدجاج زمام ابوصوير وتحرر محضربالواقعة، ضد" م.ف.ص"، المدير المسئول عن المصنع برقم/١٥٩٧لسنة٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ ابوصوير.





وأحيل المحضر للواقعة بالتحقيق.