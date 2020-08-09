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أخبار العالم

أقل من نصف يوم.. السعودية تعتمد نظام العمل المرن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:58 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
اعتمدت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس السبت، تطبيق عقود نظام «العمل المرن».


وتسمح هذه العقود بالتعاقد بين المنشأة والمواطن للعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة، بحسب الوزارة.


ويجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء كان العمل يوميًا أو في بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان، وفقًا لضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت.


ويلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.


وفي حال فسخ التعاقد من أحد الطرفين دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يحق للعامل بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، بحسب النظام.
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