AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قصة × صورة.. فراشة بيروت الراحلة ثارت ضد الفساد فماتت في تفجيرات لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:43 ص
فراشة بيروت
فراشة بيروت
Advertisements
عبدالله قدري
رحلت ألكسندرا نجار، الطفلة اللبنانية الصغيرة ذات الملامح البريئة "فراشة بيروت"، في انفجار بيروت الدامي 4 أغسطس الجاري، لتنضم إلى قائمة الشهداء الذين قتلوا نتيجة الفساد.


ألكسندرا كانت واحدة من هؤلاء الذين ثاروا ضد فساد الطبقة السياسية في لبنان، في ثورة 17 أكتوبر الماضي، نزلت إلى الميادين وهي تحمل العلم اللبناني، ولسان حالها يحمل شعار الثورة الذي ردده الملايين "انتفضوا".


وانتفضت الفتاة الصغيرة، في ساحة الحرية، مثل آلاف اللبنانيين وكل الأطفال الذين هبوا وانتفضوا قبل نحو عام، آملين في مستقبل مشرق للبنان، وقيامه من جديد، قبل أن تمر الشهور، لتصبح الطفلة الصغيرة واحدة من ضمن عشرات الضحايا الذين قتلوا نتيجة الفساد والإهمال، في انفجار مرفأ بيروت الدامي.


استسسلم الجسد الصغير للموت، وفاضت روحه البريئة إلى خالقها، قبل أن تنتشر صور الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تحمل علم لبنان في ثورة أكتوبر، ومرفقة بعبارات تدمى لها القلوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهد تدمي القلب.. نبيل الحلفاوي عن انفجار بيروت

شاهد.. شخصان يستغيثان لإنقاذهما من أحد المباني ببيروت

بعد انفجار بيروت.. أحمد فهمي يدعم لبنان وشعبها عبر تويتر.. شاهد

أول تعليق من سفيرة لبنان لدى الأردن بعد استقالتها بسبب انفجار بيروت

ماتت فى تفجير المرفأ.. نيشان ينعى طفلة بيروت بكلمات مؤثرة

ألكسندر نجار.. قصة طفلة حملت علم لبنان فأصبح كفنها بعد انفجار بيروت.. صور

ترشيحاتنا

ديربي جدة والأهلي يواجه إنبي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

حادث مروع.. تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالدائري الإقليمي بالمنوفية

بفستان سواريه .. ابنة أحمد زاهر فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا

بعد انتهاء منافسات دور الـ 16.. ميسي ينافس رونالدو على جائزة لاعب الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

بعد إيقافه 3 مباريات.. محمد فضل الله: عقوبة مغلظة في انتظار طارق العشري ومراقب لقاء الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة "الهجرة" تواصل متابعتها لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ.. صور

داخل منازل منفصلة.. شاهد.. قبيلة تمنع الزوج والزوجة من العيش معا

شاهد .. مواصفات بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر