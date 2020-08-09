قصة × صورة.. فراشة بيروت الراحلة ثارت ضد الفساد فماتت في تفجيرات لبنان

رحلت ألكسندرا نجار، الطفلة اللبنانية الصغيرة ذات الملامح البريئة "فراشة بيروت"، في انفجار بيروت الدامي 4 أغسطس الجاري، لتنضم إلى قائمة الشهداء الذين قتلوا نتيجة الفساد.









ألكسندرا كانت واحدة من هؤلاء الذين ثاروا ضد فساد الطبقة السياسية في لبنان، في ثورة 17 أكتوبر الماضي، نزلت إلى الميادين وهي تحمل العلم اللبناني، ولسان حالها يحمل شعار الثورة الذي ردده الملايين "انتفضوا".









وانتفضت الفتاة الصغيرة، في ساحة الحرية، مثل آلاف اللبنانيين وكل الأطفال الذين هبوا وانتفضوا قبل نحو عام، آملين في مستقبل مشرق للبنان، وقيامه من جديد، قبل أن تمر الشهور، لتصبح الطفلة الصغيرة واحدة من ضمن عشرات الضحايا الذين قتلوا نتيجة الفساد والإهمال، في انفجار مرفأ بيروت الدامي.









استسسلم الجسد الصغير للموت، وفاضت روحه البريئة إلى خالقها، قبل أن تنتشر صور الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تحمل علم لبنان في ثورة أكتوبر، ومرفقة بعبارات تدمى لها القلوب.