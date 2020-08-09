معهد الأراضى والمياه: سنحتاج إلى 90 مليار متر مكعب مياه فى 2050.. فيديو

قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضى والمياه، إن المياه هى الحياة ويجب علينا التفكير بشكل جدى وترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن مواردنا لأساسية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والطلب على المياه حاليًا 75 مليار، وفى سنة 2050، وسنحتاج إلى حوالى 90 مليار متر مكعب.





وأضاف علي إسماعيل خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن هناك نموا سكانيا بمقدار 2% سنويًا مما يجعل حجم الطلب الموجود على المياه كبير، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه يتراجع سنويًا نظرًا للزيادة السكانية.





وتابع أنه يتم التفكير فى الاستخدام الامثل للمياه خاصة وأن الزراعة تستهلك 80% من نهر النيل، لذلك يتم استخدام النظم الحديثة للرى لزيادة الرقعة الزراعية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولللحفاظ على المياه.





وأوضح أن تطوير الرى الحقلى يعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال الرى بالرش أو التنقيط، وعدم الرى بالغمر كما كان يحدث سابقًا، مؤكدًا أن الأراضى الزراعية الجديدة لا يسمح فيهم غير الرى بالتنقيط أو الرش فقط.