انتظارا للتصالح.. تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان في قضية الحزام الأخضر لـ 8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى ، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليما ن، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" إلى 8 سبتمبر للتصالح.



















صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.









ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.









كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.







