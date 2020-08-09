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تعليم

تعليم الإسماعيلية يبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:10 م
محافظة الإسماعيلية
محافظة الإسماعيلية
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انجي هيبة

تبدأ محافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد في تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة من شعب العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، كأول أيام لفتح باب التظلمات.

وأكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال تقديم الطلبات، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التظلم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيقوم بتكريم  للطالبة ندى الحاصلة على المركز السادس مكرر شعبة أدبي، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، باعتبارها نموذجا مشرفا للطلاب ودافعا للتفوق.


كما اعررب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا النجاح من الأسرة وكذلك المدرسة.
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