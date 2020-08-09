«صباح الخير» يعرض تقريرًا عن زيادة إقبال السائحين لمصر.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، مع الإعلامي حسين الدين حسين، تقريرًا عن مؤشرات دولية تؤكد على زيادة إقبال السائحين على مصر مع تصنيفها كوجهة سياحية آمنة.





وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يشهد شهر أغسطس الجاري إضافة جديدة لبعض الأسواق الأوروبية المهمة، خاصة في ظل رفع إسبانيا والنمسا حظر السفر لمصر.

حيث يعد السوق الإسباني من أهم الأسواق السياحية والثقافية إلى مصر.





ودخلت مصر الشهر الثانى على توافد السياحة الدولية لثلاث محافظات هى جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء دون تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد بين الوفود السياحية، وهو ما يعتبره الخبراء نجاح باهر للتجربة المصرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المطارات والفنادق بدقة، أكسبت المقاصد السياحية المصرية ثقة عالمية.





ومنذ بداية يوليو الماضى وحتى الآن توافد على مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ما يقرب من 100 رحلة طيران قادمة دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر، وقضى السياح اجازاتهم فى الفنادق المصرية بأمان مستمتعين بإقاماتهم وسط شمس مصر الدافئة وعلى شواطئها الخلابة.