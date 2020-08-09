حسب الله: المشاركة فى انتخابات الشيوخ قرار وليس اختيارا .. ومشكلاتنا لن تحل إلا بالمشاركة





أكد الدكتور صلاح حسب الله ‏المتحدث باسم مجلس النواب أهمية انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية الداعمة لمجلس النواب والحكومة فى السياسة التشريعية وفي صنع السياسة العامة للدولة.





وقال " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم إن الانتخابات ستتم بالنظامين القوائم والفردي ومن المعروف أن انه لاتوجد سوى القائمة الوطنية حيث لم تترشح أي قوائم أخرى وهي مكونة من 11 حزبا ولها تركيبه سياسية متوازنة وتمثل مختلف الشرائح و التيارات السياسية بالمجتمع وادعو المواطنين لانتخاب هذه القائمة مع اختيار أفضل العناصر الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا بالخارج ويومى الثلاثاء والأربعاء المقلبين بالداخل.





وأشار الدكتور صلاح حسب الله إلى إن المصريين الذين ضربوا أروع أمثلة ‏فى استرداد دولتهم فى ثورة 30 يونيو عام 2013 قادرون على تحديد مستقبلهم و علينا أن ننسى بعض المشكلات وعلينا المشاركة الإيجابية وبكثافة لان حضور ومشاركة المواطنين هو الرقيب على أداء البرلمانيين والمشاركة مسئولية ولا يوجد مستقبل او حل مشكلات يتم عن طريق " الديلفيرى "ولكن بالمشاركة والنزول وعلينا أن نعتبر النزول إلى انتخابات مجلس الشيوخ بانه ليس اختيار ولكنه قرار يجب تنفيذه من جميع المواطنين.





وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته الكاملة في المصريين والشباب والمرأة التي تتقدم الصفوف للمشاركة في الاستحقاقات السياسية والبرلمانية.





ووجه " حسب الله " رسالة إلى المواطن المصري قائلا : لا تبيع صوتك‏ عليك الاختيار الصحيح واختار من يشارك في صنع السياسة العامة للدولة ومواجهة المشكلات ومن يكون قادر على تمثيلك ، مؤكدا أن الناس أحيانا تتوقع بأنه لن ينزل احد من المصريين وإذا بهم يفاجأونك بنزولهم بالملايين للمشاركة في مثل هذه الانتخابات البرلمانية المهمة.