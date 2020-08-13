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فيديو جراف

فيديو جراف.. أسعار وشروط وحدات سكنية لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:15 م
شقق الاسكان المتوسط
شقق الاسكان المتوسط
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آمنة عبد العظيم - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لـ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بالمناطق التالية "مدينة بدر - القاهرة - الغردقة - البحر الأحمر – بورفؤاد - بورسعيد - مدينتى شطا و الزرقا بمحافظة دمياط".

       

ويتم سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg خلال الفترة من 23/8/2020 - 22/9/2020.


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ولمزيد من التفاصيل حول أسعار وشروط وحدات سكنية لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب، شاهد الفيديو جراف التالى.


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