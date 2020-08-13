فيديو جراف.. أسعار وشروط وحدات سكنية لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لـ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بالمناطق التالية "مدينة بدر - القاهرة - الغردقة - البحر الأحمر – بورفؤاد - بورسعيد - مدينتى شطا و الزرقا بمحافظة دمياط".

ويتم سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل وتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg خلال الفترة من 23/8/2020 - 22/9/2020.





اقرأ أيضا:

فيديو جراف.. تفاصيل جديدة حول حادث حمو بيكا بمارينا

فيديو جراف.. تعليق ريهام سعيد بعد واقعة الاعتداء اللفظى عليها

ولمزيد من التفاصيل حول أسعار وشروط وحدات سكنية لمتوسطي الدخل كاملة التشطيب، شاهد الفيديو جراف التالى.



