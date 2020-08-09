تناول جرعة مخدرات زائدة .. عاطلان يتخلصان من صديقهما بإلقاء جثته في المجاري

لم يجد عاطلان وسيلة للتخلص من زميلهما الذى توفى إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة سوى قيامهما بالقاء جثته بمياه الصرف الصحى بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية .





فقد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة .









تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مواطن قرر بغياب (نجله ، مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") وبحوزته هاتفه المحمول ، عقب خروجه من مسكنهما منذ عدة أيام وعلل تأخره في الإبلاغ لإعتياد نجله الغياب عن المنزل أكثر من مرة لإدمانه تعاطى المواد المخدرة.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تبين أن المجنى عليه كان بصحبة شخصين لأحدهما " معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم فى وقتٍ معاصر لغيابه وأنهما وراء إختفائه تم ضبطهما.





وبمواجهتهما أقرّا بأنه نظرًا لإرتباطهما بعلاقة صداقة بالمتغيب واعتيادهم تعاطى المواد المخدرة، وحال تواجده صحبتهما بالشقة محل سكنهما لتعاطى المواد المخدرة شعر بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وتوفي على أثرها، فإختمرت فى ذهنهما فكرة التخلص من الجثة خشية افتضاح أمرهما وتعرضهما للمساءلة القانونية.





وفي سبيل ذلك قاما بلفها ووضعها داخل كيس بلاستيكى بداخله كمية من الأحجار وتوثيقه بالحبال وقاما بإستقلال سيارة أجرة "ميكروباص"، عقب إيهام قائدها بأن الكيس يحوى مستلزمات كهربائية، وتوجها لمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتخلصا من الجثة بإلقائها بمياه الصرف الصحى بذات المنطقة.





وأضافا بتخلصهما من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإلقائه بالطريق العام، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.