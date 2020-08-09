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محافظات

مع إلزام المرشحين بالصمت الانتخابي.. تجهيز 15 مقرا انتخابيا في جنوب سيناء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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ايمن محمد
استعدت محافظة جنوب سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ  بتجهيز ١٥ مقرا انتخابيا  و١٨ لجنة فرعية في مدن جنوب سيناء التسعة، أغلبها بمدارس تابعة للتربية والتعليم.


وبحسب بيان، اليوم الأحد، التزم مرشحو جنوب سيناء منذ أمس، السبت، بالصمت الانتخابي باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تتوقف عن الدعاية.


وقد قام مرشحو "مستقبل وطن" بتشغيل ومكبرات الصوت التي وضعت على سيارات بالأغاني الوطنية وتسجيل صوتي لاختيار مرشحي الحزب.
 

في سياق متصل، قام محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بعقد اجتماعي مع مديري الإدارات التعليمية  أمس، السبت، عبر الفيديو كونفرانس لتجهيز اللجان والتنسيق مع مديري المدارس وتوفير جميع الخدمات.


كما قام رؤساء المدن بعقد الاجتماعات مع جميع الإدارات التي تقدم خدمات  للجان مثل الكهرباء والمياه وأقسام الشرطة والصحة للتنسيق.


كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عقد اجتماعا تنسيقيا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام. 


وقال فودة: "إننا نقف على مساحة واحدة من جميع المرشحين"، مطالبا المواطنين بممارسة حقهم الدستوري والنزول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الذي له دور كبير في الحياة النيابيه المصرية.


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مع إلزام المرشحين بالصمت الانتخابي.. تجهيز 15 مقرا انتخابيا في جنوب سيناء
مع إلزام المرشحين بالصمت الانتخابي.. تجهيز 15 مقرا انتخابيا في جنوب سيناء
مع إلزام المرشحين بالصمت الانتخابي.. تجهيز 15 مقرا انتخابيا في جنوب سيناء
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