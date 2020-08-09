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حوادث

ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:25 م
الكمامات المغشوشة
الكمامات المغشوشة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مخزن "بدون ترخيص" بالقليوبية بداخله أكثر من 70 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الكمامات الطبية.

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 تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( مالك مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية) وذلك لحيازته كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو مصدرها ، وإعادة طرحها وبيعها لأصحاب المصانع غير المعتمدة لتصنيع تلك الكمامات مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وبتفتيش المخزن تم ضبط (70 طن قماش ألوان مختلفة مجهولة المصدر ، 200 كرتونة أستيك كمامات بإجمالى وزن 400 كيلوجرام ، 400 لفة سلك دعامة كمامة بإجمالى وزن 1200 كيلو جرام) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بحيازته للمضبوطات .
  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور
ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور
ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور
ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور
ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور
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