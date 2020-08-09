بإجمالي 71713 حالة.. الكويت تسجل 514 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة.









وأوضحت الصحة الكويتية أن الحالات الجديدة تضم 359 حالة لمواطنين كويتيين و155 حالة لغير الكويتيين.









وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة واحدة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 478 حالة.









وأشارت الصحة الكويتية إلى بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد19) في الكويت 63519 حالات، بعد تعافي 713 مصابا من أعراض المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.







