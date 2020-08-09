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أخبار العالم

بإجمالي 71713 حالة.. الكويت تسجل 514 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:32 م
الكويت تسجل 514 إصابة
الكويت تسجل 514 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة.


وأوضحت الصحة الكويتية أن الحالات الجديدة تضم 359 حالة لمواطنين كويتيين و155 حالة لغير الكويتيين.


وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة واحدة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 478 حالة.


وأشارت الصحة الكويتية إلى بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد19) في الكويت 63519 حالات، بعد تعافي 713 مصابا من أعراض المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.


كما جددت الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني للمساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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