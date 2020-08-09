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برلمان

برلماني: صناع 30 يونيو قادرون على اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:08 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة جميع المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ واجب دستوري ووطني، معربًا عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم صانع ثورة 30 يونيو عام 2013 لن يتوانى لحظة عن المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار من يمثله في مجلس الشيوخ.


ووجّه "عامر" في بيان اليوم، الأحد، حديثه لكل المصريين قائلا: "اختاروا من ترونه أصلح لتمثيلكم مجلس الشيوخ والمهم المشاركة في صناعة هذا المجلس الذى سيكون له دوره الكبير في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية".


وناشد المهندس محمد فرج عامر جموع الناخبين المشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخًا للديمقراطية، مؤكدًا أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل للديمقراطية.
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