بفص ثوم.. عالجى شعر طفلك من التساقط والقشرة

تشكى بعض الأمهات من مشكلة ضعف شعر أطفالها وتساقطه وملاحظة قشرة الرأس التى تجعل الأم تفتش دائما عن أفضل علاج لها.

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ففى إطار هذا السياق، كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل علاج لتساقط شعر الأطفال وإزالة قشرة الشعر.

الثوم لعلاج القشرة بسرعة عند الأطفال

يعد الثوم من العناصر المغذية والمطهرة، حيث أنه يحتوي على الكثير من الفوائد، ومن أهمها أنه يعمل على التخلص من الفطريات والميكروبات وأي أثر لعدوي قد تصيب فروة الرأس.

طريقة الاستخدام

قومي بطحن الثوم واخلطيه بالماء حتى يتكون لديك خليط متجانس.

ارتدي قفازات لتلاشي الرائحة القوية للثوم التي قد تلتصق بيديك.

ضعي الخليط على رأس طفلك لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي شعره جيدًا بالشامبو لتتخلصي من الرائحة النفاذة.