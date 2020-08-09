AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يدعو المصريين للمشاركة بقوة فى التصويت لاختيار أول مجلس شيوخ بعد ثورتى يناير ويونيو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:06 م
الانتخابات
الانتخابات
Advertisements
فريدة محمد
دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري للمشاركة بقوة فى انتخاب أول مجلس للشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو طبقا لدستور 2014 والمعدل فى استفتاء 2019.


وقال أبو العلا، فى بيان له اليوم، الأحد: "انطلق قطار الانتخابات فى الخارج وهناك مشاركة قوية من المصريين فى الخارج"، لافتا إلى ضرورة أن يشارك المصريون وبقوة فى هذا الاستحقاق الهام ليدلى كل مواطن برأيه فيمن يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان ويشرع فى تأدية دوره على الوجه الأكمل.


وأكد أن المشاركة فى عملية الاقتراع بالداخل التى تبدأ بعد غد، الثلاثاء، ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين فى استكمال كل مؤسسات الدولة ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم كله مدى الترابط الكبير بين الشعب ومؤسسات دولته، وهو الأمر الذى يدحض أى افتراءات أو ادعاءات خارجية ضد مستقبل البلاد.


وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الناخبين بأن يلتزموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد تفشى فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع حتى تمر عملية الانتخاب بسلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريين الأحرار يدعو لاستحداث التصويت الإلكتروني فى الانتخابات البرلمانية المقبلة

الأحزاب السياسية تستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ .. الوفد: التنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية .. الحركة الوطنية: إعلان اسم الائتلاف فى الوقت المناسب

الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم على موقع الوطنية للمشاركة في انتخابات الشيوخ

للمصريين بالخارج.. إزاي تسجل بياناتك للتصويت في انتخابات الشيوخ

دعوات وفدية للمصريين للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد| انطلاق ماراثون تصويت المصريين بالخارج في سباق الشيوخ..١٤٠ بعثة دبلوماسية في 124 دولة

ترشيحاتنا

لوضع تصورات للعام الدراسى الجديد .. رئيس الوزراء يجتمع مع وزيري التعليم

أسباب ضيق الرزق .. 5 أمور يجهلها الكثيرون

صفقة غيرت مصير دولة.. كل ما تريد معرفته على اتفاقية مقايضة الديون في سيشل

بلا رجعة.. الكويت ترحل 100 ألف مقيم

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

إصابة شخصين في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بإتياي البارود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور