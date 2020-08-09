نائب يدعو المصريين للمشاركة بقوة فى التصويت لاختيار أول مجلس شيوخ بعد ثورتى يناير ويونيو

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصري للمشاركة بقوة فى انتخاب أول مجلس للشيوخ عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو طبقا لدستور 2014 والمعدل فى استفتاء 2019.









وقال أبو العلا، فى بيان له اليوم، الأحد: "انطلق قطار الانتخابات فى الخارج وهناك مشاركة قوية من المصريين فى الخارج"، لافتا إلى ضرورة أن يشارك المصريون وبقوة فى هذا الاستحقاق الهام ليدلى كل مواطن برأيه فيمن يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ ليكون الغرفة الثانية للبرلمان ويشرع فى تأدية دوره على الوجه الأكمل.









وأكد أن المشاركة فى عملية الاقتراع بالداخل التى تبدأ بعد غد، الثلاثاء، ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين فى استكمال كل مؤسسات الدولة ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم كله مدى الترابط الكبير بين الشعب ومؤسسات دولته، وهو الأمر الذى يدحض أى افتراءات أو ادعاءات خارجية ضد مستقبل البلاد.









وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الناخبين بأن يلتزموا باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد تفشى فيروس كورونا خلال عملية الاقتراع حتى تمر عملية الانتخاب بسلام.