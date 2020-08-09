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تعليم

بدء إجراءات اختبارات القدرات بكليات جامعة الزقازيق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:49 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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محمد الطحاوي
أعلنت جامعة الزقازيق عن بدء إجراءات اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها (الأجنبية - والعربية) والشهادات الفنية المتقدمين للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اختبار قدرات لعام 2020 والواردة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك على النحو التالي:

إجراءات خاصة باختبارات القدرات:

إجراءات كلية التربية النوعية "تربية فنية":

زمن الاختبار ساعتين ونص (بدلا من 4 ساعات سابقًا ) مقسمة كالآتي:

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سؤال التصميم x 40 درجة = 40 درجة

إجراءات كلية التربية النوعية "تربية موسيقية":

إجراء المقابلة الشخصية في قاعة كبيرة تتميز بالتهوية الجيدة على أن تجلس اللجنة الثلاثية بمسافة متر ونص على الأقل بينهم البعض ، مع تجهيز مكان لوقوف الطالب بعيدًا عن اللجنة بمسافة لا تقل عن 2 متر.

والاختبار العملي كالتالي:
·      اختبار ايقاع  50 درجة
·      اختبار لحن سماعي 50 درجة
·      إلغاء الإختبار الخاص بالغناء والذي يمكن أن يلوث حجرة الاختبار

3-   إجراءات كلية التربية الرياضية "بنين وبنات":

الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر
قياس الطول والوزن
القوام + الشخصي (لائق / غير لائق)
الاختبار المهاري يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات ، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة وتحدده لجنة القطاع  (100 درجة)
يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية في يومين فقط كحد أقصى.

للتعرف على الإجراءات التنظيمية والإجراءات الخاصة بالقدرات برجاء الضغط هنا 

نظام اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/1Q.htm

_ اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية موسقية
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/5Q.htm
_ اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية (شعبة التربية الفنية)
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/7Q.htm
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