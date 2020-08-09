برنامج تدريبي مكثف للمديرين الماليين بالمنشآت الصحية بالأقصر استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء برنامج تدريبي مكثف للمديرين الماليين بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالأقصر، عبر تقنية الـ Video Conference، استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.









وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التدريبات تركز على تعريف المديرين الماليين بالمنشآت الصحية لمحافظة الأقصر، بـ "دورة إعداد المطالبات بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، كيفية الحفاظ على الأصول الثابتة والموجودات وكيفية إدارتها وتحقيق عائد منها، منهج إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية".









وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية إن التدريب يتضمن أيضًا التعريف بـ "أساليب إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة، وفرص الاستثمار المتاحة وكيفية تعظيم الموارد، ومقاييس الأداء المالية وكيفية تطبيقها، ومنهج إعداد الموازنات التخطيطية وتطبيقه، التحول الرقمي ودوره في الارتقاء بالنظام المالي وصولًا لتحقيق الشمول المالي، والاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية وضمان الالتزام بتطبيقها لتحقيق الاستدامة المالية".









وأكد الدكتور أحمد السبكي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إدارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالفكر الاقتصادي مع تطبيق معايير الجودة، وهما أساس منافسة الهيئة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تطبيق المديرين الماليين لهذه المنشآت الصحية أحدث الممارسات في إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتعظيم الموارد، والالتزام بتطبيق الاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع، والحفاظ على الأصول الثابتة وإداراتها بطريقة جيدة وتحقيق عائد منها.









وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهدف من تدريب المديرين الماليين للمنشآت الصحية بالأقصر، هو الاستثمار في القوى البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والعمل على رفع كفاءتهم من خلال التدريب المستمر وفقًا لأحدث الممارسات العالمية بما يضمن تقديم خدمات على مستوى متميز للمنتفعين، بالإضافة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي تماشيًا مع سياسات الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة المصرية.







