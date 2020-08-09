أستاذ علوم سياسية: مجلس الشيوخ بيت خبرة لمجلس النواب.. فيديو

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ يأتى نتيجة للتعديلات الدستورية فى مصر عام 2019 وبمقتضاها تصبح السلطة التشريعية فى مصر مكونة من مجلسين، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم تأخذ بنظام المجلسين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن مجلس الشيوخ كان فى مصر قبل عام 1952، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يضم المتخصصين والوزراء فى مجالات مختلفة والحكمة منه هو أن كل أعضائه اكثر تخصص.
وتابع أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة من الكفاءات والمتخصصين فى مجالات مختلفة وله دور مهم فى التعاون مع مجلس الشعب ويعتبر بيت خبرة لمجلس النواب.
واوضح ان مجلس الشيوخ له اختصاصات معينة، منوهًا أن مجلس الشيوخ يعمل على تدعيم الديمقراطية ويدرس مشروعات القوانين، ويقوم بالتعاون فى الاعباء مع مجلس النواب.