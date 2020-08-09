الاتحاد العام لشباب العمال: المشاركة في انتخابات الشيوخ ضرورة وواجب وطني

دعا الإتحاد العام لشباب العمال برئاسة النائب محمد وهب الله، الشعب المصري وفي القلب منه الشباب بالنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها داخل مصر يومي "الثلاثاء والأربعاء" من هذا الأسبوع.





جاء ذلك في تصريحات اليوم الأحد، للنائب محمد وهب الله رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لشباب العمال ،والأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر.





وأكد محمد وهب الله على أن مشاركة شباب مصر ضرورة وواجب وطني خاصة وأن شريحة الشباب قوة ضاربة في عقل وقلب المجتمع ،وكانت محل إهتمام من جانب الدولة وأنها أثبتت دورها التاريخي خلال السنوات القليلة السابقة ،بوقوفها بجانب الوطن ضد الإرهاب والتطرف وكافة التحديات الداخلية والخارجية، وقال أن تواصل الإتحاد العام لشباب العمال ،مع الشباب في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مشاركة شباب مصر ستكون فعالة في إنتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.





وأشار النائب محمد وهب الله إلى أن التواصل مع شباب مصر سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة من أجل المزيد من التدريب والتثقيف ،والمشاركة في كافة الإستحقاقات الدستورية وقبل كل ذلك الإستماع إلى مطالبهم، موضحا أن ذلك كان محور من محاور اللقاء الذي جمع بين وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي وقيادات الإتحاد العام لعمال الشباب نهاية الشهر الماضي والذي تتطرق إلى خارطة عمل جديدة من شأنها التوسع في التواصل مع الشباب في جميع المحافظات والإستمرار في خطة تأهيلهم في مجال التثقيف السياسي والقيادة بالاضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات "الوزارة"،كذلك توجيه د. أشرف شوقي بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها "الوزارة" الي مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة الإتحاد العام لشباب العمال.



