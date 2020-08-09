بسبب إيران.. طلب عاجل من التعاون الخليجي لمجلس الأمن

طالب مجلس التعاون الخليجي العربي، باتخاذ موقف حاسم إزاء التهديدات الإيرانية الكثيرة، داعيًا مجلس الأمن بتمديد حظر نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.





وتأتي المطالبة العربية، مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، من إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيرًا إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.





وأضاف وزير الأمريكي أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.





وأعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.





وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددًا على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.