انفجار بيروت.. توقف عمليات البحث عن ناجين

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن البحث عن ناجين من الانفجار المدمر في ميناء بيروت قد انتهى، حيث تركز العملية الآن على إزالة الأنقاض.









وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "عملية البحث والإنقاذ انتهت"، مضيفا أن وزارة الدفاع اللبنانية تقدر أنه لن يكون هناك ناجون.









وأسفر الانفجار في مرفأ بيروت عن مقتل 158 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.









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