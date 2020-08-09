انفجار بيروت.. توقف عمليات البحث عن ناجين

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن البحث عن ناجين من الانفجار المدمر في ميناء بيروت قد انتهى، حيث تركز العملية الآن على إزالة الأنقاض.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "عملية البحث والإنقاذ انتهت"، مضيفا أن وزارة الدفاع اللبنانية تقدر أنه لن يكون هناك ناجون.
وأسفر الانفجار في مرفأ بيروت عن مقتل 158 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.
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وقتل ضابط أمن وأصيب أكثر من 700 شخص في اشتباكات بين محتجين وشرطة وسط بيروت أمس، السبت.
وخرج الناس إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتنحي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والفساد الذي يعتقد أنه أدى إلى انفجار مميت في الميناء يوم الثلاثاء.
وبعد أن أمضى ضباط إنفاذ القانون الليلة الماضية في طرد المتظاهرين من المباني الوزارية التي احتلوها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم السبت، من المتوقع أن تشهد العاصمة اللبنانية جولة أخرى من الاضطرابات العامة في وقت لاحق من اليوم.