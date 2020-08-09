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أخبار العالم

انفجار بيروت.. توقف عمليات البحث عن ناجين

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:20 م
مرفأ بيروت بعد الدمار
مرفأ بيروت بعد الدمار
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على صالح
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، أن البحث عن ناجين من الانفجار المدمر في ميناء بيروت قد انتهى، حيث تركز العملية الآن على إزالة الأنقاض.


وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "عملية البحث والإنقاذ انتهت"، مضيفا أن وزارة الدفاع اللبنانية تقدر أنه لن يكون هناك ناجون.


وأسفر الانفجار في مرفأ بيروت عن مقتل 158 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.


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وخرج الناس إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتنحي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والفساد الذي يعتقد أنه أدى إلى انفجار مميت في الميناء يوم الثلاثاء.


وبعد أن أمضى ضباط إنفاذ القانون الليلة الماضية في طرد المتظاهرين من المباني الوزارية التي احتلوها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم السبت، من المتوقع أن تشهد العاصمة اللبنانية جولة أخرى من الاضطرابات العامة في وقت لاحق من اليوم.
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