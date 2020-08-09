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سيارات

هل يفضل تأجير سيارة عند السفر؟

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعد رفع حظر التجول، من المؤكد أن العديد من الأسر يتجهون إلى السفر لقضاء عطلاتهم الصيفية، ولكن قبل الانطلاق والسفر يجب البحث عن سيارة مريحة وتتسع إلى عائلة حتى تكون الرحلة مريحة.


وقالت أغلب الدراسات، إن الحصول على رحلة في سيارة مؤجرة يكون أقل تكلفة من الحصول عليها في سيارتك، والسبب أنك ستقوم بتوفير ثمن نفقات الصيانة بعد العودة من السفر.


وإذا كنت ترغب في السفر إلى أماكن بعيدة، فيجب أن تحصل على سيارة واسعة مثل سيارات كروس أوفر، مما يضمن لك الراحة أنت وعائلتك  خاصة إذا كانت السيارة تتمتع بالعديد من عوامل الرفاهية فإن الطريق سيكون جزء من المتعة.


لذلك يفضل أن يتم تأجير سيارة فخمة في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى أن تلك التجربة ستفيدك إذا كنت تريد تغيير سيارتك.


والسبب الأهم أيضا هو الحقائب وملتزامات العائلة، فعلى الأغلب تحتاج الرحلات الطويلة إلى أمتعة وحقائب كثيرة، لذلك يفضل أن تكون معاك سيارة كبيرة حجم وذات حقيبة واسعة تتسع لأغراضك أنت وعائلتك.
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