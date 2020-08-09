رسميًا.. بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن الإسباني

رودريجيز، نجم تشيلسي الإنجليزي، رحيله عن البلوز رسميا عقب انتهاء عقده.





وقال بيدرو في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنسجرام": "انتهى مشواري مع تشيلسي بعد 5 سنوات رائعة، شكرًا جزيلًا لمجلس الإدارة والمدربين وزملائي في الفريق، وبالطبع للجماهير".

وتابع: "شكرًا على تجربة كنت خلالها فردًا ضمن عائلة كبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، وأشعر بأنني في بيتي".

وأضاف

: "كان من دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي والفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، بالإضافة للتنافس في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم".

وأكمل: "لقد اتخذت القرار الصحيح، وأخذت معي ذكريات رائعة لا تنسى".

وأتم: "أقول وداعًا وأنا مسرور جدًا بهذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية، ومتحمس أيضًا لبدء المرحلة التالية، شكرًا وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".

بيدرو