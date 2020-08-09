رسميًا.. بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز، نجم تشيلسي الإنجليزي، رحيله عن البلوز رسميا عقب انتهاء عقده.
وتابع: "شكرًا على تجربة كنت خلالها فردًا ضمن عائلة كبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، وأشعر بأنني في بيتي".
وأضاف: "كان من دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي والفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، بالإضافة للتنافس في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم".
وأكمل: "لقد اتخذت القرار الصحيح، وأخذت معي ذكريات رائعة لا تنسى".
وأتم: "أقول وداعًا وأنا مسرور جدًا بهذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية، ومتحمس أيضًا لبدء المرحلة التالية، شكرًا وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".
وقال بيدرو في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنسجرام": "انتهى مشواري مع تشيلسي بعد 5 سنوات رائعة، شكرًا جزيلًا لمجلس الإدارة والمدربين وزملائي في الفريق، وبالطبع للجماهير".
وتابع: "شكرًا على تجربة كنت خلالها فردًا ضمن عائلة كبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، وأشعر بأنني في بيتي".
وأضاف: "كان من دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي والفوز معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، بالإضافة للتنافس في واحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم".
وأكمل: "لقد اتخذت القرار الصحيح، وأخذت معي ذكريات رائعة لا تنسى".
وأتم: "أقول وداعًا وأنا مسرور جدًا بهذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية، ومتحمس أيضًا لبدء المرحلة التالية، شكرًا وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل".