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رياضة

بعد تعرضه لـ كدمة قوية خلال مواجهة نابولي.. ميسي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:32 م
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
أكد تقرير إسباني جاهزية النجم الإسباني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، لموقعة بايرن ميونخ، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 3- 1 أمس، السبت، حيث سجل كل من لينجليت وميسي وسواريز أهداف برشلونة بينما سجل لورينزو إينسيني هدف نابولي الوحيد.


وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الجميع في برشلونة شعر بالذعر فور سقوط ميسي على أرضية الملعب بعد تدخل مع مشترك مع خاليدو، مدافع كوليبالي، وتعرضه لكدمة، قبل، قبل أن ينهض البرغوث الأرجنتيني ويستكمل المباراة.


وأضافت الصحيفة، أن ميسي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ، ولا يعاني من أي مشاكل.


وشارك ميسي مع برشلونة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.
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