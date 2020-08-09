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توك شو

لم تشهدها من 17 سنة.. موجة حر شديدة تضرب بريطانيا.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:00 م
موجة حر
موجة حر
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل موجة حر غير مسبوقة تضرب بريطانيا

وقد شهدت بريطانيا مؤخرا أشد أيام شهر أغسطس حرارة منذ 17 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 36.4 درجة مئوية.

وأصدر مكتب الأرصاد، تحذيرا بضرورة عدم تعرض الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، للشمس خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تجنب الشواطئ المزدحمة والأماكن الساحلية خوفا من فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت تحذيرات حول ارتفاع الحرارة في جنوب المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة في أجزاء من البلاد.
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