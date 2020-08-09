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سيارات

كيف تختار بوجيهات مناسبة لمحرك سيارتك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:32 م
كيف تختار بوجيهات
كيف تختار بوجيهات مناسبة لمحرك سيارتك
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اشرف عطية
البوجيهات من أهم الأشياء التي تساعد المحرك على العمل بكفاءة لأن المحرك يحتاج إلى الكهرباء ليعمل، وتقوم البوجيهات بتوصيل التيار الكهربائي للمحرك، ليتم إشعال الوقود والهواء، لأن محرك السيارة لا يعمل بدون اجتماع هذه الأشياء معًا. 

يجب على قائد السيارة الاهتمام بتغيير البوجيهات بشكل دوري، وعند انتهاء عمرها الافتراضي ويفضل كل 20.000 كم، ومن الممكن أن تزيد حتي 50.000 كم حسب نوع البوجيهات والمحرك، لأن تجاهل تغييرها بشكل دوري يعرض المحرك للتلف. 

ولا شك أن إهمال تغيير البوجيهات لا يصيب المحرك فقط بالأعطال بل يصيب الأجزاء الداخلية ومنها المباين التي توصل جهد البوجية بالمحرك وإهمال تغيير البوجيهات يتلفها ويؤثر على القدرة الحصانية للمحرك. 

وتجاهل تغيير البوجيهات برفع استهلاك البنزين، ويرفع درجة حرارته، ويقلل عمر المحرك الافتراضي وينصح الخبراء بتركيب البوجيهات المناسبة والموصى بها لكل محرك من قبل الشركة المصنعة للسيارة. 

الاختيار بوجيهات غير مناسبة يضر المحرك ويقلل من كفائته لأن البوجيهات بطبيعة ومكان عملها تتعرض إلى درجات حرارة عالية تصل الى 1000 درجة مئوية، لذلك يتوجب اختيار بوجية مناسب ومعروف المصدر وجيد النوع ليحافظ على المحرك أطول فترة ممكنة ويضمن أعلى جودة أثناء التشغيل.
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