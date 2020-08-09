أسوان: لم نطلب تأجيل مبارياتنا.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم كريم الطيب





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أجرينا المسحة الطبية، واظهرت إصابة حالة واحدة للاعب في الفريق، واللاعب يعالج تحت إشراف الجهاز الطبي".





وأضاف: "الفريق في معسكر اعدادي تحت قيادة أحمد كشري، في القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".





وتابع: "لم نطلب تأجيل أي مباريات، ولدينا وفرة في اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين، من الوارد ظهور أي حالات آخرى".







وواصل: "كريم الطيب مهاجم أسوان، من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع، اللاعب قدم مباريات جيدة في الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".





وأتم: "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض، عن كريم الطيب، ونحتاج اللاعب حاليا لظروف، وفي نهاية الموسم سوف نحسم الأمر".

كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن ناديه لم يطلب تأجيل أي مباريات في الدوري رغم إصابة أحد اللاعبين في فريقه بفيروس كورونا المستجد.