AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم المنيا أكثر من 500 تظلم حتى الآن من طلاب الثانوية العامة على النتيجة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:12 م
مسئولو مديرية التربية
مسئولو مديرية التربية والتعليم بالمنيا
Advertisements
أيمن رياض

واصل طلاب الثانوية العامة بالمنيا الإقبال على مكاتب التظلمات لتقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى


وقد شهدت  َمكاتب قبول الأوراق إقبال كبير من الطلاب فى ظل إجراءات احترازية مشدده منعا التكدس والتزام حرثا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجدحيث قدم الطلاب أكثر من 500 تظلم 


وجاءت المواد التي شهدت تقديم كثير من التظلمات «الفيزياء والكيمياء واللغة العربية والانجليزى »

اقرا أيضا 

وفي سياق متصل عقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، اجتماعا موسعا مع  مديرى الإدارات التعليمية التسع وذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠وجاهزبة المدارس فى ظل فيروس كورونا المستجد وتداعياته ، وايضا الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة 2020.


وكان مدير  المديرية قد شهد المقابلات الشخصية حسب الاعلان عن الوظائف الإشرافية يوليو 2020 فى حضور  الدكتور  صفوت جارح وكيل  المديرية ، والدكتور  على عبد السلام مدير عام التعليم العام ،واشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، والدكتور  جمال شحاته رئيس مجلس الامناء في المحافظة.


كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا أيضا لمناقشة العجز والزيادة فى المدارس

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زحام كبير فى أول أيام تظلمات الثانوية العامة فى القليوبية.. صور

مدرسة مدينة العمال بقنا تتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة.. فيديو

شاهد.. تعليم بني سويف تبدأ تلقي طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

في 30 ثانية.. أب يفقد كل مدخرات حياته لهذا السبب

حرمه القدر من الالتحاق بـ الطب.. كفر الشيخ تبكي على متفوق الثانوية العامة.. صور

اللجنة التشريعية بالبرلمان تبحث رفع الحصانة عن مرتضى منصور

بـ الستان الجذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

نائب: إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء أكاذيب.. ويناشد مدبولي بمد فترة الأقساط لـ 5 سنوات

تمنت الموت لوالدتها.. ابنة هيفاء وهبى ترد بقوة على متابعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

هاف ستومك.. عبير صبري بإطلالة صيفية تكشف جمالها | شاهد

تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه