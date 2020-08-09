تعليم المنيا أكثر من 500 تظلم حتى الآن من طلاب الثانوية العامة على النتيجة

واصل طلاب الثانوية العامة بالمنيا الإقبال على مكاتب التظلمات لتقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى





وقد شهدت َمكاتب قبول الأوراق إقبال كبير من الطلاب فى ظل إجراءات احترازية مشدده منعا التكدس والتزام حرثا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجدحيث قدم الطلاب أكثر من 500 تظلم

وجاءت المواد التي شهدت تقديم كثير من التظلمات «الفيزياء والكيمياء واللغة العربية والانجليزى »

اقرا أيضا

وفي سياق متصل عقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية التسع وذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠وجاهزبة المدارس فى ظل فيروس كورونا المستجد وتداعياته ، وايضا الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة 2020.





وكان مدير المديرية قد شهد المقابلات الشخصية حسب الاعلان عن الوظائف الإشرافية يوليو 2020 فى حضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية ، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام ،واشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، والدكتور جمال شحاته رئيس مجلس الامناء في المحافظة.





كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا أيضا لمناقشة العجز والزيادة فى المدارس