لليوم الثاني .. استمرار الاحتجاجات في لبنان مع تصاعد الغضب من انفجار بيروت المدمر | فيديو

اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة اللبنانية، اليوم الاحد، لليوم الثاني بعد أن تعرضت بيروت لانفجار مدمر نتيجة انفجار آلاف الأطنان من المادة الكيميائية التي تم تخزينها بشكل غير آمن لمدة ست سنوات في مستودع ميناء الثلاثاء الماضي اسفر عن مقتل حوالى 160 شخصا واصابة خمسة الاف اخرين.





وفي يوم أمس، تجمع الناس في وسط بيروت للتعبير عن غضبهم من الحكومة التي حملوا مسؤوليتها عن الانفجار، واقتحم المتظاهرون مباني الوزارات وجمعية البنوك، وأصيب إجمالي 490 شخصا وتوفي أحد مسؤولي إنفاذ القانون في الاضطرابات.

















وأعلنت النيابة العامة اللبنانية عن أنها ستقوم باستجواب رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية بميناء بيروت البحري، للاستماع إليهم والوقوف على المعلومات المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بالميناء وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.





وقتل ضابط أمن وأصيب أكثر من 700 شخص في اشتباكات بين محتجين وشرطة وسط بيروت أمس السبت.





وخرج المحتجون إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالتنحي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان والفساد الذي يعتقد أنه أدى إلى انفجار مميت في الميناء يوم الثلاثاء.



