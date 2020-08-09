بالمشنقة.. لبنانيون يعبرون عن غضبهم من النظام الحاكم.. فيديو



عرضت فضائية "فرانس 24" لقطات لتظاهرات مئات اللبنانيين، حيث احتشد آلاف اللبنانيين أمس السبت للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية الحاكمة وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في بلد متضرر اقتصاديا.





وظهر أحد المتظاهرين الذي رفع مطالب المشاركين في المظاهرة الحاشدة تحت شعار"يوم الحساب"، وهو يحمل مشنقة رمزية في إشارة إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 153 شخصا وتشريد أكثر من 300 ألف شخص ضمن تداعيات تفجير مرفأ بيروت.





وتابع أن الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة لبنان منذ 30 سنة موتت الشعب من الجوع وتاجرت بدم الناس وسرقت أموالهم، وذلك باسم الدين ويجب علينا محاسبتهم.





وأوضح أن اللبنانيين لديهم أمل بالتغيير، منوهًا أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطالبهم أو تظاهراتهم الا بعد تنفيذ كل المطالب.



