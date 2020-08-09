AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالمشنقة.. لبنانيون يعبرون عن غضبهم من النظام الحاكم.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
عرضت فضائية "فرانس 24" لقطات لتظاهرات مئات اللبنانيين، حيث احتشد آلاف اللبنانيين أمس السبت للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية الحاكمة وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في بلد متضرر اقتصاديا.

وظهر أحد المتظاهرين الذي رفع مطالب المشاركين في المظاهرة الحاشدة تحت شعار"يوم الحساب"، وهو يحمل مشنقة رمزية في إشارة إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 153 شخصا وتشريد أكثر من 300 ألف شخص ضمن تداعيات تفجير مرفأ بيروت. 

وتابع أن الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة لبنان منذ 30 سنة موتت الشعب من الجوع وتاجرت بدم الناس وسرقت أموالهم، وذلك باسم الدين ويجب علينا محاسبتهم.

وأوضح أن اللبنانيين لديهم أمل بالتغيير، منوهًا أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطالبهم أو تظاهراتهم الا بعد تنفيذ كل المطالب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة اقتحام المتظاهرين في لبنان لمقر وزارة الخارجية

الجيش اللبناني: نتفهم غضب المتظاهرين ونطالبهم بضبط النفس

شاهد.. مقاطع فيديو ترصد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين اللبنانيين وقوات الأمن

مطالب بإسقاط النخبة الحاكمة.. أحمد موسى: حديث حسان دياب لم يشف غليل الشعب اللبناني.. فيديو

إسقاط النخبة الحاكمة.. وزير عدل لبنان السابق: ما حدث في مرفأ بيروت جريمة إبادة

جريمة حرب.. كاتب لبناني: إصرار على الإطاحة بحكومة حزب الله

ترشيحاتنا

المنسق الإعلامي لـ صن داونز عن ظهور موليكا بتيشرت الزمالك: مجرد تبادل قمصان

مليون علامة استفهام .. شوبير يشن هجوما على حسين الشحات نجم الأهلي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. 6 خطوات لمعرفتها وأنت فى منزلك

خاص .. ننشر تفاصيل مرض خالد الغندور مذيع قناة الزمالك

درة تنشر صورا جديدة من حفل زفاف هند عبد الحليم

سور مجرى العيون كما لم تره من قبل.. تكثيف أعمال ترميم وتطوير معالم مصر القديمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الستان الجذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور