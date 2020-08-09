تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه

- قد يحسن الذاكرة والمزاج





أظهرت بعض الأبحاث، بأنه حتى الجفاف المعتدل يمكن أن يضعف الذاكرة والمزاج في الجميع من الأطفال إلى كبار السن.









- يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والمساعدة في الحفاظ على الوزن





لا يستطيع الدماغ في الواقع التمييز بين الجوع والعطش ، لذلك غالبًا ما يمكننا أن نخطئ في العطش على أنه "اشتهاء السكر"، لذلك يفضل تناول القليل من المياه









- قد يساعد البقاء رطبًا أيضًا في الحفاظ على الوزن





البحوث أظهرت أن وجود الماء قبل وجبة قد تملأ عليك أكثر، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن عن طريق تناول كميات أقل في الوجبة، وأيضًا في دراسة عام 2015 التي استبدلت فيها مشروبات الحمية بالمياه، أظهرت النتائج أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الوزن بشكل أكبر وكذلك تحسين مقاومة الأنسولين.





- قد يحسن أداء التمرين





كان هناك الكثير من الأبحاث حول تأثيرات الجفاف أو الجفاف لدى الرياضيين ، وخلصت جميع النتائج إلى حد كبير إلى أن الجفاف لا يؤثر فقط على الأداء الرياضي ولكن أيضًا على الوظيفة الفسيولوجية .





- قد يقلل من الصداع والصداع النصفي





قد يؤدي نقص الماء إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع أو الصداع النصفي لدى بعض الأفراد





- قد يساعد في منع الإمساك عند الأطفال والبالغين





يساعد الماء على "الحفاظ على حركة الأشياء" في الجهاز الهضمي ، وبالتالي فإن الحفاظ على رطوبة الجسم يمكن أن يساعد في منع الإمساك لدى الأطفال والبالغين وكبار السن .











