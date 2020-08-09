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ضبط الإيقاع.. كاتب صحفي: حياتنا التشريعية في حاجة لمجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:41 م
على السيد، الكاتب
على السيد، الكاتب الصحفي
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فرح علاء الخولي
قال على السيد، الكاتب الصحفي، إن القيادة السياسية لديها رؤية كاملة عن المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، واختيار الأشخاص المناسبين للعب هذا الدور داخل مجلس الشيوخ لما له من أهمية في السلطة التشريعية.


وأضاف على السيد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أنه يرغب في أن يكون من مهام مجلس الشيوخ أيضًا الرؤية البحثية ودراسة القوانين قبل صدورها بأبعادها الاجتماعية والسياسية والدستورية.


وأوضح أنه كان هناك عجلة في إقرار بعض القوانين لأن كان منها الكثير الذي يترتب عليه الدور المكمل للدستور في الفترة الماضية.


وأشار إلى أنه يرى أن مجلس الشيوخ سيضبط إيقاع التشريعات في مصر والرؤية السياسية لتلك التشريعات طالما وجدت الخبرات والكفاءات تحت مظلة ذلك المجلس، لافتًا إلى أن أهم ما يجب هو اتخاذ قرارات بصورة كاملة تخدم المواطن المصري.

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