عقد مبدئي .. كافاني في بنفيكا البرتغالي لمدة 3 مواسم

فشلت مفاوضات أتلتيكو مدريد الإسباني مع الأوروجوياني إدينسون كافاني ، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدماته الموسم المقبل ، بسبب المغالاة المالية في طلبات فريقه.
وبالرغم من تلقي كافاني عدة عروض عربية وأوروبية ، إلا أنه وافق مبدئيا على الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، بتوقيعه على عقد مبدئي لمدة 3 سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني سيلعب تحت قيادة خورخي خيسوس في بنفيكا، بعد اقتناعه بمشروع الفريق محليًا وأوروبيًا خلال الموسم المقبل.
ورحل المهاجم اللاتيني عن صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، مع رفضه محاولات دافيد بيكهام لضمه إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.