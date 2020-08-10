نائب: 4 قوانين أقرتها لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن القوانين التى أقرتها لجنة الصحة خلال دور الإنعقاد الحالى هى قانون الأمراض المعدية و قانون المهن الطبية و قانون رعاية المريض النفسى و قانون بإنشاء هيئة مصرية للدواء.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين التى لم يتم مناقشتها حتى الان داخل الصحة بالبرلمان هى مشروع قانون بإنشاء مجلس مصرى للتخصصات الصحية "المجلس المصرى الصحى" و تعديلات على قانون التجارب السريرية و مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة ، بالإضافة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية.



