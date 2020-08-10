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برلمان

نائب: 4 قوانين أقرتها لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:03 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن القوانين التى أقرتها لجنة الصحة خلال دور الإنعقاد الحالى هى قانون الأمراض المعدية وقانون المهن الطبية وقانون رعاية المريض النفسى وقانون بإنشاء هيئة مصرية للدواء.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين التى لم يتم مناقشتها حتى الان داخل الصحة بالبرلمان هى مشروع قانون بإنشاء مجلس مصرى للتخصصات الصحية "المجلس المصرى الصحى" وتعديلات على قانون التجارب السريرية ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة ، بالإضافة إلى مشروع قانون المسئولية الطبية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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